В жакете Versace и розовых лодочках: Марго Робби вышла в свет в "барби-образе"

Марго Робби присутствовала на специальном показе фильма "Барби" в Калифорнии, куда приехала, чтобы ответить на интересующие публику вопросы.

На мероприятие 33-летняя актриса приехала в розовом топе, подчеркивающем декольте, сверху надела розовый удлиненный блейзер от Versace и синие прямые джинсы с высокой талией. К луку Робби подобрала розовые лаковые туфли-лодочки на каблуках.

Робби накрутила свои длинные белокурые волосы красивыми локонами, сделала очень нежный макияж на лице и бледно-розовый маникюр. Сфотографировалась актриса возле рекламного плаката фильма "Барби".

Марго Робби / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали 10 образов Марго Робби, в которых она повторила наряды культовой куклы, роль которой сыграла в кино.

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