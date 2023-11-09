В жаккардовом костюме и с серьгами-каффами: стильный выход Кейт Бланшетт

54-летняя актриса в наряде от Stella McCartney появилась на светском мероприятии.

Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения премии Earthshot в Сингапуре.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для своего появления на мероприятии она выбрала стильный образ. На актрисе был жаккардовый бежево-золотистый костюм из весенне-летней коллекции 2024 года бренда Stella McCartney, состоявший из жакета, жилета с пикантным декольте и брюк-палаццо со стрелками. Наряд она дополнила босоножками на платформах и каблуках.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт сделала укладку с легкими локонами и боковым пробором и макияж с черными стрелками и персиково-бежевой помадой. Уши она украсила золотыми серьгами-каффами, а руку – перстнем.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Напомним, на дорожке Кейт Бланшетт сфотографировалась также с принцем Уильямом, который появился там в изумрудном бархатном пиджаке от Alexander McQueen.

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