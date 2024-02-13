В жаккардовом костюме с "мокрой" прической: Зендея на презентации второй части фильма "Дюна"

В Париже состоялась презентация второй части фильма Дени Вильнева "Дюна", основаного на романах американского писателя Фрэнка Герберта. Мероприятие сопровождалось красной дорожкой, на которой появились звезды картины.

Актриса Зендея, которая в фильме исполняет роль Чани, возлюбленной главного героя, появилась в наряде от Модного дома Louis Vuitton. Жаккардовый костюм состоял из топа с высокой горловиной и длинной юбки с высокой посадкой и расклешенными складками от бедер.

Образ Зендея дополнила винтажными украшениями от ювелирного бренда Bulgari, амбассадором которого является.

Зендея / Фото: Getty Images

Лук ее дополнила трендовая "мокрая" укладка и макияж в коричневой гамме, который смотрелся очень лаконично.

Зендея / Фото: Getty Images

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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