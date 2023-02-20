В жаккардовом пальто и полупрозрачной блузке: 89-летняя Джоан Коллинз на вечеринке

Невероятная Джоан Коллинз посетила вечеринку британского Vogue And Tiffany & Co., состоявшуюся в Annabel's в Лондоне.

Для своего образа актриса выбрала коричнево-золотистое жаккардовое пальто с завязками, черную полупрозрачную блузку с вышивкой из пайеток и черные брюки, расшитые блестками. Обуту Джоан была в серебряно-черные туфли.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Коллинз сделала себе объемную укладку с локонами, насыщенный вечерний макияж с фиолетовыми тенями и красным блеском, а также украсила уши золотыми серьгами в виде листьев.

Напомним, Джоан Коллинз показала снимки с отдыха в Мексике. Она в купальнике расслаблялась с мужем в бассейне.

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