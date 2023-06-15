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В жаккардовом пальто и шелковой блузке: Шерон Стоун в стильном луке вышла в свет

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
250
Время на прочтение
1 мин
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В жаккардовом пальто и шелковой блузке: Шерон Стоун в стильном луке вышла в свет

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

65-летняя актриса всегда тщательно подбирает образы для выхода.

Шерон Стоун посетила светское мероприятие на террасе отеля Bowery в Нью-Йорке.

Актриса предстала перед фотокамерами в стильном аутфите. Она надела жаккардовое пальто золотисто-серебряного оттенка, шелковую блузку цвета айвори с завязками и темные блестящие прямые брюки. Обута Стоун была в разноцветные босоножки.

Шэрон Стоун / © Getty Images
Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Шерон сделала гладкую укладку, макияж с акцентом на глазах, украсила уши серьгами-люстрами, а шею – массивным жемчужным ожерельем.

Напомним, Шерон Стоун посетила мероприятие Raising Our Voices в Лос-Анджелесе. На ней был красный брючный костюм и остроносые кожаные темно-вишневые туфли на шпильках.

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Дата публикации
Просмотры
250
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