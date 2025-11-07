ТСН в социальных сетях

В жаккардовом платье с V-образным вырезом: Риз Уизерспун получила награду в Лондоне

Актриса побывала на премии "Женщина года".

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун / © Getty Images

Риз Уизерспун посетила церемонию вручения премии «Женщина года» журнала Harper’s Bazaar 2025, которая состоялась в Лондоне. Актриса получила награду в номинации Cultural Icon — звание, которое отражает ее многолетний вклад в кино, продюсирование и постоянную работу в направлении защиты женщин.

На мероприятие Риз надела платье миди из жаккарда с эффектом клоке и с цветочным мотивом из коллекции Givenchy by Sarah Burton весна 2026 года. Наряд имел бретельки, V-образный вырез и асимметричный подол. В нем сочетались черный, белый, синий и зеленый цвета.

Риз Уизерспун / © Getty Images

Риз Уизерспун / © Getty Images

Аутфит Уизерспун дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была аккуратная укладка, макияж с коралловой помадой и нюдовый маникюр. Уши звезда украсила длинными серьгами, а руки — браслетом и кольцом с бриллиантами.

Напомним, Риз Уизерспун попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в голубом костюме и белой рубашке.

