В жаккардовом жакете и асимметричной юбке с рюшами: Мэйси Уильямс в необычном луке пришла на радио

Мэйси Уильямс / © Getty Images

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Мэйси Уильямс запечатлели, когда она направлялась в студию BBC Radio в Лондоне. Актриса прибыла туда в рамках промо-кампании нового фильма «Практическая магия 2», в котором она снялась.

Для выхода звезда выбрала необычный наряд. На ней была блузка темно-бордового оттенка с пышным рюшевым воротником-стойкой, сверху которой она надела приталенный жакет с цветочным жаккардовым узором, асимметричной баской и одной пуговицей.

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Мэйси Уильямс / © Getty Images

Верх актриса сочетала с черной асимметричной юбкой с разрезом и рюшами по краям. Особое внимание в образе Мэйси привлекали высокие кожаные бордовые сапоги на каблуках с контрастными белыми горизонтальными полосками.

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Аутфит Уильямс дополнили маленькая черная сумочка на тонком ремешке с бахромой из бисера, бордовые солнцезащитные очки, серебряные серьги с зелеными камнями и массивные кольца с камнями. Волосы она собрала в сдержанную низкую прическу, а в макияже подчеркнула естественную красоту.

Образ Мэйси получился эклектичным, театральным и немного готическим, что прекрасно перекликалось с магической атмосферой фильма, который она представляла.

О фильме:

«Практическая магия 2» — американская фэнтезийная романтическая драма и продолжение культового фильма 1998 года. Режиссером картины стала Сюзанна Бир, а сценарий написал Акива Голдсман. В основу сюжета положен роман Элис Гоффман «Книга магии» 2021 года, который продолжает оригинальную историю. К ролям сестер-ведьм Салли и Джиллиан Оуэнс вернулись Сандра Баллок и Николь Кидман. Мэйси Уильямс и Джои Кинг присоединились к актерскому составу картины и сыграли дочерей Салли.

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В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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