В желто-черном платье с молнией: певица Пинк на церемонии American Music Awards

На днях в США состоялась церемония вручения наград American Music Awards и традиционно собрала самых знаменитых и ярких звезд музыкальной индустрии. Среди гостей мероприятия была и певица Пинк.

Перед камерами на открытии мероприятия певица появилась в винтажном желто-черном платье от дизайнера и костюмера Боба Маки.

Наряд был расшит пайетками и украшен бахромой из бисера. Также у этого короткого платья был разрез, делающий акцент на стройных ногах Пинк, и американская пройма.

Пинк / Фото: Associated Press

Завершили образ макияж, босоножки со стразами на высоких платформах, а также серьги-кольца.

Пинк / Фото: Associated Press

Пинк / Фото: Associated Press

На церемонию Пинк прибыла с мужем и двумя детьми.

Пинк с мужем и детьми / Фото: Associated Press

Также она вышла на сцену, чтобы исполнить несколько хитов. В коротких шортах, сетчатых колготках и куртке, украшенной розовыми плюшевыми зайцами, певица исполнила Never Gonna Not Dance Again.

Пинк / Фото: Associated Press

Пинк / Фото: Associated Press

Затем Пинк переоделась в роскошное платье с перьями и бисером, чтобы почтить память певицы и актрисы Оливии Ньютон-Джон, которая умерла в этом году. Пинк спела Hopeless Devoted To You.

Пинк / Фото: Associated Press

