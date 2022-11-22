В желто-черном платье с молнией: певица Пинк на церемонии American Music Awards

На звездном мероприятии певица продемонстрировала три эффектных образа.
На днях в США состоялась церемония вручения наград American Music Awards и традиционно собрала самых знаменитых и ярких звезд музыкальной индустрии. Среди гостей мероприятия была и певица Пинк.
Перед камерами на открытии мероприятия певица появилась в винтажном желто-черном платье от дизайнера и костюмера Боба Маки.
Наряд был расшит пайетками и украшен бахромой из бисера. Также у этого короткого платья был разрез, делающий акцент на стройных ногах Пинк, и американская пройма.
Завершили образ макияж, босоножки со стразами на высоких платформах, а также серьги-кольца.
На церемонию Пинк прибыла с мужем и двумя детьми.
Также она вышла на сцену, чтобы исполнить несколько хитов. В коротких шортах, сетчатых колготках и куртке, украшенной розовыми плюшевыми зайцами, певица исполнила Never Gonna Not Dance Again.
Затем Пинк переоделась в роскошное платье с перьями и бисером, чтобы почтить память певицы и актрисы Оливии Ньютон-Джон, которая умерла в этом году. Пинк спела Hopeless Devoted To You.
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