В желто-голубом платье: Айрис Лоу выбрала для светского выхода наряд в цветах украинского флага

В желто-голубом платье: Айрис Лоу выбрала для светского выхода наряд в цветах украинского флага

В нью-йоркском Метрополитен-музее прошел ежегодный Бал Института костюма. Некоторые звезды продемонстрировали на красной дорожке поддержку Украине.

Дочь Джуда Лоу - Айрис Лоу – приехала на бал в компании американского модельера Джереми Скотта и надела платье в желто-голубых оттенках с небольшим шлейфом и сделала насыщенный макияж глаз небесно-голубыми тенями.

Айрис Лоу и Джереми Скотт / Associated Press

Также в золотисто-голубом платье на Met Gala приехала итальянский дизайнер и креативный директор Дома Versace – Донателла Версаче. Она продемонстрировала на красной дорожке не только образ в тему бала - "Позолоченный гламур", но и, похоже, поддержала Украину.

Донателла Версаче / Associated Press

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