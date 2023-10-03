В желто-синем аутфите и с сумкой Louis Vuitton: Блейк Лайвли заметили одну на прогулке

Актриса решила провести время наедине и немного прогуляться по шумному городу.

Звезду сериала "Сплетница" и супругу Райана Рейнольдса - Блейк Лайвли - заметила на улице в центре Нью-Йорка, когда она гуляла по городу в одиночестве. Внимание Блейк привлекла поскольку была одета в яркий наряд - желтую свободную трикотажную кофту с глубоким декольте и широкие джинсы.

Свой кэжуал наряд она дополнила также аксессуарами: небольшой трехцветной сумкой, которую носила через плечо от бренда Louis Vuitton, а также лоферами от Jvb x Nomasei.

На глазах у актрисы были солнцезащитные очки, которые она тоже подобрала в цвет, а волосы она просто распустила.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

А еще несколько дней тому назад Блейк Лайвли сходила с подругами поесть пиццу. Актрису заметили в компании Тейлор Свифт и Софи Тернер, когда они выходили с популярного ресторана в Нью-Йорке.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

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