В желто-синем наряде и с сумкой от Chanel: Хайди Клум заметили в новом образе в Калифорнии

51-летняя модель немецкого происхождения, телеведущая и судья на развлекательном талант-шоу, опять попала под прицел папарацци. Хайди Клум подловили, когда она направлялась новую на запись программы America's Got Talent.

Модель продемонстрировала яркий желто-синий наряд, ведь сочетала желтую накидку с трендовыми джинсами-клеш. Также она надела гламурное боди молочного оттенка, которое было усыпано стразами, и серебристые босоножки на каблуках.

На плече у Клум висела сумка из денима от Chanel на ремешках-цепочках, а также она надела стильные солнцезащитные очки на глаза. На руке у Хайди можно заметить роскошное и дорогое украшение в виде змеи от Bulgari.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также Хайди вышла и на красную дорожку, которая состоялась перед записью нового выпуска America's Got Talent. Она в этот раз надела черный наряд от Jean Paul Gaultier, который носила в сочетании с аксессуарами от американского бренда Chrome Hearts и мюлями от Black Suede Studio.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

А вот сумка от Chanel явно переместилась у Клум в статус любимых, ведь она с ней появлялась уже днем ранее, сочетав с платье из денима от бренда Gap. Однако чаще всего она дополняет образы сумками Birkin от Hermes, которых у нее огромная коллекция разных цветов.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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