В желтом бикини: Джиджи Хадид понежилась на солнце в отпуске

28-летняя модель Джиджи Хадид поделилась в своем Instagram снимками с отдыха.
Девушка опубликовала несколько кадров с пляжного отдыха и похвасталась тем, как выглядит ее фигура. На одном из снимком Хадид позировала в желтом бикини, дополнив пляжный образ многочисленными украшениями на шее.
На втором фото Джиджи запечатлена в бикини в принт на завязках вокруг шеи. Она одета в бейсболку и солнцезащитные очки. Белокурые волосы девушки распущены.
С кем Джиджи отдыхает и, где именно находится, модель не рассказала фолловерам. Напомним, свою дочь Хай, которой в сентябре исполнится три года, Джиджи в соцсетях не показывает.
Сейчас многие модели делятся снимками с отпусков. Алессандра Амбросио показала, как наслаждается каникулами на Ибице вместе с детьми и друзьями, а Бьянка Балти отправилась на отдых в Ниццу.
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