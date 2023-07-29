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В желтом бикини: Джиджи Хадид понежилась на солнце в отпуске

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
60
Время на прочтение
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В желтом бикини: Джиджи Хадид понежилась на солнце в отпуске

Джиджи Хадид / Фото: Инстаграм Джиджи Хадид

28-летняя модель Джиджи Хадид поделилась в своем Instagram снимками с отдыха.

Девушка опубликовала несколько кадров с пляжного отдыха и похвасталась тем, как выглядит ее фигура. На одном из снимком Хадид позировала в желтом бикини, дополнив пляжный образ многочисленными украшениями на шее.

Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / Фото: Инстаграм Джиджи Хадид

На втором фото Джиджи запечатлена в бикини в принт на завязках вокруг шеи. Она одета в бейсболку и солнцезащитные очки. Белокурые волосы девушки распущены.

С кем Джиджи отдыхает и, где именно находится, модель не рассказала фолловерам. Напомним, свою дочь Хай, которой в сентябре исполнится три года, Джиджи в соцсетях не показывает. 

Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / Фото: Инстаграм Джиджи Хадид

Сейчас многие модели делятся снимками с отпусков. Алессандра Амбросио показала, как наслаждается каникулами на Ибице вместе с детьми и друзьями, а Бьянка Балти отправилась на отдых в Ниццу.

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Дата публикации
Просмотры
60
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