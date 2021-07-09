В желтом бикини: Кендалл Дженнер нежится на солнце во время отдыха

В желтом бикини: Кендалл Дженнер нежится на солнце во время отдыха

25-летняя модель поделилась с подписчиками несколькими снимками с отдыха.

Кендалл Дженнер нежится на солнце в желтом бикини и широкополой шляпе. Девушка сделала несколько фото, одну на пирсе, а вторую - на фоне природы. И подписала кадры так: "Люблю солнце".

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Где именно отдыхает Кендалл, она рассказывать не стала. И в геолокации место не отметила. Каждый раз во время отдыха Дженнер демонстрирует подписчикам фото в купальниках и хвастается своей стройной фигурой. Среди всех сестер семейства Кардашьян-Дженнер Кендалл заметно выделяется: девушка не увеличивала грудь, как сделали многие из ее сестер.

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

А в начале июля Кендалл была в Париже. Манекенщица продефилировала на показе бренда Jacquemus, продемонстрировав несколько эффектных моделей из новой коллекции бренда, среди которых был трендовый топ на цепочке.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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