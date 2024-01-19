В желтом бикини на яхте: британская звезда реалити похвасталась сексуальным бюстом на отдыхе

Эмма Эрнан взяла с собой в отпуск немало ярких купальников.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – не устает радовать подписчиков в Instagram горячими снимками из отпуска. Красавица отдыхает на Багамских островах, где охотно фотографируется в эффектных пляжных луках.
На этот раз Эрнан сделала снимки во время морской прогулки на яхте. На девушке было желтое бикини, которое прекрасно сидело на ее стройную фигуру и подчеркнуло красивый загар. А еще Эмма похвасталась сексуальным бюстом.
Она принимала солнечные ванны и пила охлаждающий коктейль.
А еще Эрнан показала фото со своей подругой, одетой в розовый купальник с цветочным принтом. У девушек идеальные фигуры и длинные красивые ноги.
Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан показала фигуру в розовом бикини с пайетками и завязками.
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