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- Шоу-бизнес
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В желтом бикини с рюшами: британская модель похвасталась соблазнительной грудью
Джессика Гейл в нежном купальнике загорала у моря.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха у моря.
Красавица выбрала для солнечных ванн желтое бикини с белыми рюшами и маленькими голубыми бантиками на лифе и плавках.
Джесс сверкнула на камеру пышной соблазнительной грудью.
Гейл сделала милую прическу с локонами, украсив ее желтым крабиком в виде цветка. Она сделала нежный макияж и длинный белый маникюр. В ушах у нее были серьги-гвоздики, а на руках – браслеты и кольца.
Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала сексуальные формы в красном купальнике с завязками вокруг туловища.