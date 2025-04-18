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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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42
Время на прочтение
1 мин

В желтом бикини с рюшами: британская модель похвасталась соблазнительной грудью

Джессика Гейл в нежном купальнике загорала у моря.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха у моря.

Красавица выбрала для солнечных ванн желтое бикини с белыми рюшами и маленькими голубыми бантиками на лифе и плавках.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс сверкнула на камеру пышной соблазнительной грудью.

Гейл сделала милую прическу с локонами, украсив ее желтым крабиком в виде цветка. Она сделала нежный макияж и длинный белый маникюр. В ушах у нее были серьги-гвоздики, а на руках – браслеты и кольца.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала сексуальные формы в красном купальнике с завязками вокруг туловища.

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