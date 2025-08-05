В желтом бикини с рюшами: модель в романтическом пляжном образе продемонстрировала красивую фигуру

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые фото с отдыха.

Блондинка позировала на пляже в романтическом аутфите. На ней был желтый купальник с рюшами, в котором она похвасталась стройной фигурой, соблазнительным декольте и красивым загаром.

Джессика Гейл

Пляжный лук Джессика дополнила прической с мягкими локонами, украсив ее желтыми цветами, и макияжем с пышными ресницами и розовыми румянами.

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Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл в разноцветном купальнике с цветочным принтом наслаждалась отдыхом на Занзибаре.