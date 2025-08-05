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- Шоу-бизнес
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В желтом бикини с рюшами: модель в романтическом пляжном образе продемонстрировала красивую фигуру
Джессика Гейл не устает радовать своих подписчиков пикантными фотографиями в купальниках, которых немало в ее гардеробе.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые фото с отдыха.
Блондинка позировала на пляже в романтическом аутфите. На ней был желтый купальник с рюшами, в котором она похвасталась стройной фигурой, соблазнительным декольте и красивым загаром.
Пляжный лук Джессика дополнила прической с мягкими локонами, украсив ее желтыми цветами, и макияжем с пышными ресницами и розовыми румянами.
Напомним, Джессика Гейл в разноцветном купальнике с цветочным принтом наслаждалась отдыхом на Занзибаре.