В желтом бикини со стразами: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами на пляже

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram, как провела свой выходной день на острове Ибица.

Арабелла Чи/Instagram

Красавица принимала солнечные ванны на пляже. Она была одета в бежевое бикини со стразами и на завязках. Чи похвасталась плоским животом и пружными и сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи/Instagram

А еще Арабелла показала, как выглядит без макияжа на лице.

Арабелла Чи/Instagram

"Моя суббота выглядит так, как ваша?" – спросила она у подписчиков.

Напомним, ранее Арабелла Чи продемонстрировала стройную фигуру в розовом бикини с голубым флористическим узором на завязках и металлической фурнитурой.

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