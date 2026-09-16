В желтом и с акварельным принтом: блондинка-модель показала новые фото в купальниках

Джессика Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась новыми фотографиями с отдыха. На них модель позировала в двух стильных пляжных образах, в которых похвасталась стройной фигурой.

Сначала Джесс появилась в бикини с абстрактным акварельным принтом в розовых, сиреневых, зеленых и темных оттенках. Лиф с треугольными чашками украшала большая круглая металлическая подвеска. Аутфит она дополнила полупрозрачным нежно-розовым парео, завязанным на бедрах.

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Джессика Гейл

У бассейна Гейл загорала в желтом ажурном мини-бикини на завязках.

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Джессика Гейл

Блондинка распустила волосы и нанесла нежный макияж с бежевым блеском на губах.

Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — в крошечном лимонном бикини продемонстрировала пышные формы.

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