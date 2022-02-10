В желтом кимбинезоне и перчатках: яркая Дуа Липа выступила на концерте в Майами

В желтом кимбинезоне и перчатках: яркая Дуа Липа выступила на концерте в Майами

26-летняя звезда оправилась в тур.

Во время церемонии BRIT Awards Дуа Липа победила в номинации "Лучший поп или R&B артист", однако лично мероприятие она не посетила поскольку готовилась к концентру в Майями, который состоялся на следующий день.

Звезда записала видео-сообщение, в котором поблагодарила за поддержку фанатов, команду и совой лейбл.

9 февраля звезда вышла на сцену в желтом обтягивающем комбинезоне с кружевом и высоких перчатках. Дополнили ее образ укладка и яркий макияж. Выступление Дуа Липы состоялось в рамках ее тура Dua Lipa Future Nostalgia Tour.

Дуа Липа / Getty Images

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