В желтом кимбинезоне и перчатках: яркая Дуа Липа выступила на концерте в Майами

26-летняя звезда оправилась в тур.
Во время церемонии BRIT Awards Дуа Липа победила в номинации "Лучший поп или R&B артист", однако лично мероприятие она не посетила поскольку готовилась к концентру в Майями, который состоялся на следующий день.
Звезда записала видео-сообщение, в котором поблагодарила за поддержку фанатов, команду и совой лейбл.
9 февраля звезда вышла на сцену в желтом обтягивающем комбинезоне с кружевом и высоких перчатках. Дополнили ее образ укладка и яркий макияж. Выступление Дуа Липы состоялось в рамках ее тура Dua Lipa Future Nostalgia Tour.
Читайте также: