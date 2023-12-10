В желтом комбинезоне и нюдовых босоножках: Синди Кроуфорд сходила на вечеринку

57-летняя супермодель появилась на юбилейной вечеринке Barneys New York в Nobu Miami в Майами-Бич. Перед камерами Синди появилась в желтом комбинезоне, нюдовых кожаных босоножках на каблуках, а в руках держала бежевый маленький клатч.

Кроуфорд распустила и уложила свои каштановые волосы, сделала легкий макияж на лице и одела золотые серьги в форме капель. На запястье у модели сверкал золотой браслет, а ногти она накрасила прозрачным лаком.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Напомним, Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер посетили вместе Национальную книжную премию США, которая состоялась в Нью-Йорке. В тот день модель появилась на публике в белоснежном брючном костюме, который она носила с шелковый легким топом в бельевом стиле, босоножками из змеиной кожи и белым клатчем.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Читайте также: