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В желтом комбинезоне и нюдовых босоножках: Синди Кроуфорд сходила на вечеринку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
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В желтом комбинезоне и нюдовых босоножках: Синди Кроуфорд сходила на вечеринку

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд сходила на светскую вечеринку в Майами.

57-летняя супермодель появилась на юбилейной вечеринке Barneys New York в Nobu Miami в Майами-Бич. Перед камерами Синди появилась в желтом комбинезоне, нюдовых кожаных босоножках на каблуках, а в руках держала бежевый маленький клатч.

Кроуфорд распустила и уложила свои каштановые волосы, сделала легкий макияж на лице и одела золотые серьги в форме капель. На запястье у модели сверкал золотой браслет, а ногти она накрасила прозрачным лаком.

Синди Кроуфорд / © Getty Images
Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Напомним, Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер посетили вместе Национальную книжную премию США, которая состоялась в Нью-Йорке. В тот день модель появилась на публике в белоснежном брючном костюме, который она носила с шелковый легким топом в бельевом стиле, босоножками из змеиной кожи и белым клатчем.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
26
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