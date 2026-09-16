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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В желтом комбинезоне и с шелковым платком: Людмила Барбир в ярком образе посетила мероприятие

Ведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1» показала, как можно стилизовать шелковый аксессуар в своем луке.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Людмила Барбир

Людмила Барбир

Людмила Барбир в стильном образе посетила презентацию новой коллекции шелковых платков украинского бренда OBIIMY, которая состоялась в Vinyla.Bar в Киеве.

Светлана Снижко и Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Светлана Снижко и Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Для мероприятия ведущая выбрала яркий желтый комбинезон с короткими рукавами, накладными карманами и широкими брючинами. Талию она подчеркнула тонким тканевым поясом с пряжкой.

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Аутфит Людмила дополнила шелковым платком из новой коллекции «SOLO. Путь к себе», посвященной внутренней силе, свободе и стойкости женщин.

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Аксессуар с геометрическим принтом в терракотовом, белом и черном цветах Барбир завязала на талии, а затем накинула его на одно плечо.

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Лук телезвезда дополнила черной обувью и золотистыми серьгами. Она сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж.

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Людмила Барбир/Фото Татьяны Говийной

Напомним, Людмила Барбир на премьере фильма «Дьявол носит Прада 2» появилась в костюме шоколадного оттенка и нежно-розовой рубашке с галстуком-завязками.

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