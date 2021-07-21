В желтом костюме и кроп-топе с пикантным декольте: Екатерина Бужинская на отдыхе в Греции

В желтом костюме и кроп-топе с пикантным декольте: Екатерина Бужинская на отдыхе в Греции

Артистка наслаждается отдыхом с семьей на острове Тасос.

Екатерина Бужинская вместе с семьей сейчас отдыхает в солнечной Греции, на острове Тасос. Оттуда певица не забывает делиться в Instagram интересными фото и видео.

Артистка продемонстрировала яркий образ, в котором устроила себе фотосессию у бассейна. На Екатерине был желтый костюм, состоящий из рубашки, завязанной на талии, и брюк, и белый кроп-топ с пикантным декольте.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит она дополнила шляпой с цепочкой, черными очками и украшениями. Макияж с акцентом на розовой помаде гармонично дополнил лук звезды.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская не только сама любит красиво одеваться, но и своих детей — Диму и Катю — она также одевает стильно. Для этой поездки она подготовила для себя и детей разноцветные family look, дополнив их стильными аксессуарами — очками.

Сначала Катя с двойней нарядились в полосатые костюмы.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Дети Екатерины Бужинской / Instagram Екатерины Бужинской

Дети Екатерины Бужинской / Instagram Екатерины Бужинской

А потом они продемонстрировали образы в белых нарядах с изображением кусков арбуза.

Екатерина Бужинская с детьми / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская с детьми / Instagram Екатерины Бужинской

К тому же звездная мама с детьми ели во время фотосета сочный арбуз.

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