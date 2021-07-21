В желтом костюме и кроп-топе с пикантным декольте: Екатерина Бужинская на отдыхе в Греции

Артистка наслаждается отдыхом с семьей на острове Тасос.
Екатерина Бужинская вместе с семьей сейчас отдыхает в солнечной Греции, на острове Тасос. Оттуда певица не забывает делиться в Instagram интересными фото и видео.
Артистка продемонстрировала яркий образ, в котором устроила себе фотосессию у бассейна. На Екатерине был желтый костюм, состоящий из рубашки, завязанной на талии, и брюк, и белый кроп-топ с пикантным декольте.
Аутфит она дополнила шляпой с цепочкой, черными очками и украшениями. Макияж с акцентом на розовой помаде гармонично дополнил лук звезды.
Бужинская не только сама любит красиво одеваться, но и своих детей — Диму и Катю — она также одевает стильно. Для этой поездки она подготовила для себя и детей разноцветные family look, дополнив их стильными аксессуарами — очками.
Сначала Катя с двойней нарядились в полосатые костюмы.
А потом они продемонстрировали образы в белых нарядах с изображением кусков арбуза.
К тому же звездная мама с детьми ели во время фотосета сочный арбуз.
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