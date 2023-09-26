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В желтом костюме и кроссовках на платформе: яркая Джессика Честейн прибыла на кинофестиваль в Испании

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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В желтом костюме и кроссовках на платформе: яркая Джессика Честейн прибыла на кинофестиваль в Испании

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Известная актриса выбрала удобный и яркий наряд.

Голливудская актриса Джессика Честейн прилетела в Испанию, чтобы посетить 71-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьян. Звезду сфотографировали папарацци возле восхищенной толпы, когда она фотографировалась с фанатами и раздавала автографы.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Образ Честейн создала ее стилист Элизабет Стюарт. Она подобрала для актрисы желтый брючный костюм от бренда Sara Battaglia, который Джессика носила с белой футболкой.

Костюм состоял из жакета, рукава которого она носила подвернутыми, и укороченных широких штанов.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также Честейн надела белые кроссовки от бренда Celine на высокой платформе, запястья украсила часами и массивным золотым браслетом, а уши - серьгами-кольцами. На глазах у звезды были солнцезащитные очки от Gucci. Волосы она собрала в объемный низкий пучок.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Выглядела актриса потрясающе, а ведь еще днем ранее она блистала на красной дорожке в Милане. Тогда звезда продемонстрировала наряд от бренда Gucci.

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Дата публикации
Просмотры
583
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