В желтом костюме и кроссовках на платформе: яркая Джессика Честейн прибыла на кинофестиваль в Испании

Известная актриса выбрала удобный и яркий наряд.
Голливудская актриса Джессика Честейн прилетела в Испанию, чтобы посетить 71-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьян. Звезду сфотографировали папарацци возле восхищенной толпы, когда она фотографировалась с фанатами и раздавала автографы.
Образ Честейн создала ее стилист Элизабет Стюарт. Она подобрала для актрисы желтый брючный костюм от бренда Sara Battaglia, который Джессика носила с белой футболкой.
Костюм состоял из жакета, рукава которого она носила подвернутыми, и укороченных широких штанов.
Также Честейн надела белые кроссовки от бренда Celine на высокой платформе, запястья украсила часами и массивным золотым браслетом, а уши - серьгами-кольцами. На глазах у звезды были солнцезащитные очки от Gucci. Волосы она собрала в объемный низкий пучок.
Выглядела актриса потрясающе, а ведь еще днем ранее она блистала на красной дорожке в Милане. Тогда звезда продемонстрировала наряд от бренда Gucci.
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