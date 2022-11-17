В желтом костюме с пикантным декольте и аппликациями: Екатерина Бужинская на музыкальном фестивале

Артистка продемонстрировала яркий лук с брошью в виде патриотической птички.

Екатерина Бужинская приняла участие в фестивале United Kids Festival, который прошел в польском городе Забже. Бужинская вошла в состав жюри, а также выступила на гала-концерте фестиваля.

Там певица продемонстрировала несколько эффектных луков. Сначала Екатерина предстала в стильном желтом костюме, жакет которого был украшен цветочными аппликациями и брошью в виде птички в цветах украинского флага. Наряд имел пикантное соблазнительное декольте.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

фото Анастасия Войникова

Второй образ Бужинской – это белый костюм-тройка, который она скомбинировала с белой шляпой с сине-желтой вышивкой.

фото Анастасия Войникова / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

фото Анастасия Войникова / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

фото Анастасия Войникова / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Затем певица примерила бархатный наряд изумрудного оттенка с красивой вышивкой и кистями на рукавах (чтобы увидеть этот образ, листайте вправо).

Напомним, ранее Екатерина продемонстрировала волшебный образ в платье-вышиванке, ожерелье и с цветочным венком.

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