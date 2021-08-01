В новом купальнике: Настя Каменских показала первый кадр из отпуска

В новом купальнике: Настя Каменских показала первый кадр из отпуска

Настя Каменских рассказала фолловерам о своем долгожданном событии.

34-летняя певица опубликовала первое фото в купальнике, стоя на балконе номера отеля, в котором, вероятно, артистка вместе с мужем остановилась.

"Если вы следите за моими историями и постами, то видели сколько концертов мы с моей командой выступили, сколько было проектов, съемок и работы за последние два месяца! Так вот, самое время побаловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие! Так, что ждите много красивых фоточек", - написала под первым кадром Каменских.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Конечно, подписчики ждут откровенных фото в бикини, такие Настя очень часто публикует на своей странице.

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На фото артистка в желтом слитном купальнике, в ушах у нее любимые серьги в форме сердца, волосы собраны в высокий пучок, а на запястье часы и несколько браслетов.

Ранее во время гастролей в Турции артистка показывала, как отдыхала в промежутке между работой и постила много кадров в бикини.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

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