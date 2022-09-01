В желтом мини и в черных слингбэках: Алессандара Амбросио прогулялась по Венеции в романтичном образе

Бразильская супермодель Алессандара Амбросио прибыла в прекрасный итальянский город на воде Венецию, чтобы посетить красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля. Перед началом мероприятия модели устроили фотосессию на красочных улицах города.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Алессандра позировала в легком желтом шифоновом мини-платье с длинными рукавами и множеством оборок. Дополнили ее образ черные аксессуары: солнцезащитные очки от Celine, лакированные слингбэки от Santoni и маленькая сумка с короткой ручкой от бренда Magda Butrym. Волосы она собрала в высокий хвост и завершила образ украшениями.

В тот же день модель вышла на красную дорожку кинофестиваля в ярко-розовом платье с разрезом от Ermanno Scervino, которое дополняли розовые босоножки на высоких каблуках.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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