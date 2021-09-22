В желтом мини-платье и с красным маникюром: красивая Рианна на презентации Savage X Fenty

В желтом мини-платье и с красным маникюром: красивая Рианна на презентации Savage X Fenty

В этом году шоу Рианны обещает быть не менее грандиозным, чем предыдущее.

Певица и бизнес-леди Рианна презентовала сегодня шоу, посвященное новой коллекции ее бельевого бренда Savage X Fenty, которое проходило в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites в Лос-Анджелесе. Онлайн премьера состоится в пятницу 24 сентября на Amazon.

Для мероприятия звезда выбрала эффектный желтый наряд: мини-платье и укороченный бомбер с широкими рукавами. Вещи были декорированы мелкой сеткой со стразами. Свой образ звезда дополнила сатиновыми туфлями с ремешками украшенными желтыми стразами, крупным кольцом на пальце, нежным макияжем и прической с длинными волосами.

Рианна / Getty Images

Новое шоу барбадосской звезды обещает быть грандиозным, ведь в нем примут участие Нормани, Джазмин Салливан, Дэдди Янки, Jade Novah, Nas, BIA, Рики Мартин, дочь Мадонны Лола, Джиджи Хадид, Трой Сиван, Эмили Ратажковски, Ирина Шейк, Алек Век и Адриана Лима.

Как и в прошлых показах, новое шоу будет сочетать моду, танец, музыку и культовую архитектуру. Также уже доступен и трейлер будущего показа, который очень впечатляет.

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Показ Рианны Savage X Fenty в Лос-Анджелесе (9 фото)

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