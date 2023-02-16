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В желтом мини-платье и туфлях цвета металлик: модель из Саудовской Аравии в эффектном образе сходила на вечеринку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
1 мин
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В желтом мини-платье и туфлях цвета металлик: модель из Саудовской Аравии в эффектном образе сходила на вечеринку

Модель Роз / Фото: Getty Images

30-летняя Роз подчеркнула стройную фигуру ярким нарядом.

Модель и инфлюэнсер из Саудовской Аравии Роз посетила вечеринку Vogue & Nissan, которая состоялась в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Для пати красавица выбрала яркий сексуальный лук. Она надела короткое желтое платье, расшитое стразами, с драпировкой и асимметричным подолом. Оно прекрасно сидело на стройной фигуре блондинки.

Модель Роз / © Getty Images
Модель Роз / Фото: Getty Images

Наряд Роз скомбинировал с туфлями цвета металлик. Модель сделала укладку с локонами, макияж в коричнево-бежевых оттенках и нюдовый длинный маникюр. Золотые серьги-кольца завершили образ инфлюэнсера.

Напомним, Роз обожает красиво одеваться, и благодаря этому она всегда привлекает внимание папарацци. Вчера мы ее видели в черном мини-платье с американской проймой и в зеленой мохнатой обуви с изумрудными острыми носками.

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Дата публикации
Просмотры
388
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