В желтом мини-платье: победительница "Холостяка-11" с возлюбленным сходила на талант-шоу

В желтом мини-платье: победительница "Холостяка-11" с возлюбленным сходила на талант-шоу

Михаил Заливако и Анна Богдан побывали на развлекательном шоу.

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако со своей избранницей Анной Богдан посетили шоу талантов. В Instagram девушка опубликовала снимок, который они сделали там. Пара позировала в обнимку.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

Анна выбрала для своего образа короткое желтое платье с запахом, из-под которого выглядывал черный бюстгальтер. Длинна мини позволила ей продемонстрировать свои стройные ноги. Свой лук Богдан дополнила черной сумочкой на цепочке.

Михаил был одет в белую рубашку без воротника и темные брюки.

Напомним, ранее Аня показала фолловерам в Instagram красивое видео с очередной съемки. На нем красотка предстала в эффектном вечернем аутфите, в котором она была похожа на настоящую светскую львицу.

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