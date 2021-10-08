В желтом мини-платье с откровенным декольте: "Холостячка" Злата Огневич в ярком луке сходила на свидание

Артистка выбрала для аутфита наряд с сексуальным вырезом.

Главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич в четвертом выпуске реалити сходила на свидание с начальником патрульной службы города Кременчуг — Александром.

Сначала у них было динамическое свидание — Саша учил Злату приемам защиты, а затем взял ее на учебные мероприятия по захвату преступников.

После этого Александр устроил для певицы романтический ужин. Там артистка появилась в ярком образе. На ней было кислотно-желтое мини-платье с откровенным декольте, которое выглядело сексуально.

Злата Огневич/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

Огневич сделали высокий пучок, накрутив его в локоны, и макияж с акцентом на глазах. В ушах были серьги-гвоздики.

Злата Огневич/Служебные видео

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