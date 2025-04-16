В желтом наряде с прозрачной юбкой: актриса родом из Одессы попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе

Наташа Бласик / © Getty Images

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В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская актриса и продюсер родом из Одессы — Наташа Бласик. Женщина появилась на улицах города в ярком образе.

На ней было желтое платье из органзы и с рюшами от датского бренда Rubber Duck, стоимостью 249 долларов. Наряд состоял из топа, обнажавшего ее плечи, и прозрачной юбки.

Наташа Бласик / © Getty Images

Аутфит актриса дополнила розовой сумочкой с бантом и желто-белыми ботильонами с изображением ананасов.

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Бласик сделала интересную прическу с пучками и выпущенными прядями спереди, украсила уши длинными серьгами с камнями и надела на лицо черные очки.

Напомним, Наташа Бласик родилась в Одессе. С шести лет она начала учить английский язык, который ей очень нравился. В 14 лет она принялась активно заниматься танцами, участвовала во всех школьных спектаклях и концертах, а также приняла участие в нескольких конкурсах красоты.

Наташа получила степень магистра в области маркетинга. Она познакомилась с американским туристом Мартином Бласиком, вышла за него замуж и переехала жить в Лос-Анджелес.

В США она приступила к изучению актерского мастерства и через несколько лет дебютировала в сериале «Дни нашей жизни» в роли секретной агентки. Наташа снялась в следующих фильмах: «Знакомство со спартанцами», «Финал», «Номад: Начало», «Игра в куклы», «Боевой малыш», «Секс-Трип» и другие.