В желтом пальто с перьями: певица Рита Ора появилась в оригинальном образе в Нью-Йорке

Она появится в качестве ведущей на одном из самых популярных ежегодных шоу.

Британская певица Рита Ора продемонстрировала зимний шикарный лук на фотосессии посвященной будущей ежегодной новогодней программе, которая транслируется на американском телеканале ABC. Мероприятие традиционно включает различные выступления знаменитостей, а также падение "Шара времени" на Таймс-сквер.

В этом году Рита будет ведущей мероприятия с Райаном Сикрестом, который руководил шоу на протяжении 18 лет. На фотосессии она появилась в желтом широком пальто с черными узорами, а также в замшевых ботинках на шнурках.

Главным украшением наряда стало черные страусиные перья на рукавах, воротнике и подоле. Также артистка уложила волосы в объемные локоны, сделала гламурный маникюр и макияж.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Напомним, что падающий шар, или как его еще называют "Шар времени", - большой, блестящий и ежегодно ровно в 00:00 рассыпается мириадами конфетти на Таймс-сквер. Он является символом Нового года.

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