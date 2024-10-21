В желтом платье и на свидании с мужем: Оксана Пекун представила новую песню о любви

Оксана Пекун представила свою новую чувственную песню "Червоною калиною". Это нежная композиция о вечном искреннем чувстве – любви. Ее текст переносит слушателей в мир романтики, где калина символизирует любовь и воспоминания.

Песня много лет ждала своего исполнителя, и Оксана Пекун вдохнула в нее жизнь. Аранжировка композиции, которую создал Влад Булах, придала ей особый шарм.

"Я полюбила эту песню из первых мелодических слов и счастлива, что у меня еще одна лирическая композиция, которую публика воспринимает на одном дыхании. Надеюсь, что она станет хитом этой осенью и полюбится всем", – поделилась звезда.

Артистка также выпустила клип к песни, в которой снялся ее муж – продюсер Владимир Коваленко. В видеоработе певица спешит на свидание с любимым.

Владимир Коваленко и Оксана Пекун

В клипе Оксана продемонстрировала яркий образ. На ней было желтое платье, которое она скомбинировала с красной вязаной накидкой и красными замшевыми туфлями на шпильках. Лук певица дополнила стильной прической, нежным макияжем и элегантными серьгами.

Оксана Пекун

Напомним, ранее Оксана Пекун заинтриговала снимками с новорожденным малышом.

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