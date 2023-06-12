В желтом платье и накидке: роскошная Джессика Честейн на вручении премии "Тони"

Актриса впервые была номинирована на эту премию в категории за "Лучшую женскую роль" в пьесе "Кукольный дом".

Голливудская звезда Джессика Честейн посетила 76-ю ежегодную церемонию вручения премии "Тони", которая присуждается за достижения в области американского театрального искусства. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.

На красной дорожке звезда позировала в роскошном длинном желтом платье от итальянского Дома Gucci. Наряд был полностью слиссирован, имел декольте в виде сердца и спереди был украшен тканью с пайетками.

Дополняла наряд актрисы накидка со шлейфом из тонкого шифона.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Волосы Честейн были собраны в высокий хвост, а на лице ей сделали нежный макияж с нежной помадой на губах. Главным акцентом образа стало массивное колье на шее с цепочкой и большим камнем.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

На странице в Instagram она поделилась коротким видео в наряде. Собрала Джессику на церемонию стилист Элизабет Стюарт.

В этом году Честейн была впервые номинирована на эту премию, несмотря на то, что в театре играет не впервые и ранее уже посещала это мероприятие. Номинацию она получила за главную роль Норы Хелмер в бродвейской постановке Джейми Ллойда "Кукольный дом" написаной Генрика Ибсеном.

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