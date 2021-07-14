В желтом платье и ретро-прической: старшая сестра Кары Делевинь посетила кинопоказ

В желтом платье и ретро-прической: старшая сестра Кары Делевинь посетила кинопоказ

Она выбрала для своего появления эффектный наряд от кутюр.

Британская модель и актриса Поппи Делевинь стала одной из гостей очередного кинопоказа в Каннах. 14 июля она посетила премьеру драматического фильма "История моей жены", который сняла венгерский кинорежиссер Ильдико Эньеди.

Перед показом Поппи позировала фотографам на знаменитой красной дорожке для которой выбрала ярко-желтое вечернее платье в пол от Dolce & Gabbana. Наряд подчеркивал стройную фигуру модели декоративным поясом из ткани, а вот шлейка платья была закреплена на лифе, а на спине переплетена накрест.

Поппи Делевинь / Associated Press

Этот интересный и одновременно лаконичный наряд Делевинь сочетала с укладкой в ретро-стиле и крупными сережками в ушах с бирюзой.

Поппи Делевинь / Associated Press

Также посмотреть этот фильм прибыла и актриса Шэрон Стоун. Она, кстати, тоже выбрала платье от марки Dolce & Gabbana.

Шэрон Стоун / Associated Press

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