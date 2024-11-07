В желтом платье и с большим цветком на голове: Элизабет Херли с сыном приехала на мероприятие в Австралию

59-летняя актриса выглядела стройно и ярко на ивенте.
Элизабет Херли приехала в Австралию, чтобы посетить День Мельбурна Кубка 2024, который состоялся на ипподроме Флемингтон. Там она появилась в сопровождении своего сына Дэмиана.
Актриса выглядела красиво и ярко. На ней было элегантное желтое платье миди без бретелей, которое для нее по заказу создала австралийская дизайнер Ребекка Валланс. Наряд был украшен сверху объемными желтыми цветами.
Аутфит Лиз дополнила нежно-лиловыми туфлями-лодочками Manolo Blahnik и небольшой сумочкой в тон.
Главным акцентом в ее образе была шляпка с большим желтым цветком с декором из перьев. Херли сделала укладку с легкими локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах, надела на лицо очки и завершила лук украшениями от Tiffany & Co.
Дэмиан был одет в черный смокинг, серый жилет, белую рубашку, синий галстук с принтом, черные брюки в полоску и черные туфли.
Напомним, Элизабет Херли посетила первый благотворительный гала-вечер организации Black Women Rising UK в Лондоне. Она появилась в гламурном розовом платье с прозрачными вставками, вышивкой белыми нитями и пайетками.
Читайте также:
- Сексуальные наряды со шпильками: что известно о платье Versace, через которое Лиз Херли поймали на лжи
- В наряде с декольте: 59-летняя Элизабет Херли посетила мероприятие Наоми Кэмпбелл
- Это был повтор: Элизабет Херли призналась, что ее эффектное платье с декольте уже 13 лет