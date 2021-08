В желтом платье и с сумкой Celine: элегантная Леди Гага замечена в Нью-Йорке

35-летняя звезда полюбила в последнее время ретро-образы.

После концерта в Radio City Music Hall, где Леди Гага выступила вместе с 95-летним эстрадно-джазовым артистом Тони Беннеттом, певица опять появилась на публике. Вечером, 6 августа, ее сфотографировали на Манхеттене.

Двенадцатикратная обладательница премии "Грэмми" демонстрировала ретро-гламур в своем нежно-желтом платье с глубоким фигурным декольте, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ Леди Гага дополнила небольшой сумкой лавандового цвета от Celine и туфлями-лодочками молочного оттенка. В ушах у знаменитости были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на глазах солнцезащитные очки.

Леди Гага / Getty Images

С Тони Беннеттом Гага также записала альбом каверов на знаменитые хиты. Альбом выйдет 1 октября 2021 года на лейблах Columbia и Interscope Records и будет состоять из десяти кавер-версий песен композитора Коула Портера, которому пластинка является данью уважения.

Видео одной из записанных ими композиций I Get A Kick Out Of You уже появилось в Сети.

