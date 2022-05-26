В желтом платье и синих босоножках: бразильская модель поддержала Украину своим образом

Девушка решила выразить свою поддержку с помощью наряда, который повторял цвета флага нашей страны.
Бразильская модель Мари Фонсека, известная своими появлениями на множестве обложек ведущих мировых изданий и работой с крупнейшими модными брендами, среди которых были такие гиганты модного мира, как Timberland, Lancome и Dior, стала гостью Каннского кинофестиваля.
Девушка появилась на красной дорожке в асимметричном желтом платье с рюшами на подоле и с глубоким декольте. Образ модели дополнили синие босоножки и лента в виде украинского флага, приколотая на платье.
Но свою поддержку Мари выражает нашей стране не первый раз. Ранее она посетила акцию "Любовь к миру", где собирали деньги для беженцев из Украины. Тогда девушка надела образ от украинского бренда Gasanova.
"Спасибо @gasanova_elvira мне всегда приятно носить ваши наряды, особенно сейчас", - написала модель под своей публикацией.
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