В желтом платье креативного дизайна: Джулия Фокс под прицелом папарацци в свой день рождения

2 февраля модель Джулия Фокс отпраздновала свой 34-й день рождения и по этому поводу организовала вечеринку в Нью-Йорке. Звезду заметили папарацци, когда она шла праздновать.

На знаменитости было интересное трикотажное желтое платье ниже колен с широкими бретельками и оригинальным расклешенным подолом. Наряд Фокс дополнила слингбэками в стиле двухтысячных и с трендовым "кошачьим" каблуком, а также небольшой голубой сумкой.

Особенно в образе выделялся макияж, ведь Джулия, как всегда, сделала его акцентным. Глаза модель накрасила черным лайнером и сделала очень широкие стрелки, а вот губы у нее были с эффектом омбре, ведь она сочетала черный и желтый цвет.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

На публике Фокс не появлялась довольно давно, ведь в последний раз выходила в свет во время презентации фильма "Присутствие", которая состоялась в американском городе Парк-Сити. Тогда модель была одета довольно странно, поскольку сочетала худи с гламурным платьем-бюстье.

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