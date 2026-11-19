Тейлор Свифт / © Associated Press

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Американская певица Тейлор Свифт привлекла внимание на красной дорожке 60-й церемонии Country Music Association Awards.

Тейлор Свифт / © Associated Press

Для светского выхода 36-летняя исполнительница выбрала яркое желтое платье от Oscar de la Renta из весенней коллекции 2027 года. Наряд без бретелей отличался корсетным лифом и пышной драпированной юбкой с асимметричным подолом, открывавшим ноги.

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Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор дополнила платье золотистыми босоножками на каблуках от Jimmy Choo и длинными серьгами с разноцветными драгоценными камнями. Светлые волосы певица собрала в элегантную прическу, оставив несколько прядей у лица. Завершил образ макияж с акцентом на глаза.

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Тейлор Свифт / © Associated Press

Появление на церемонии стало для Свифт особенным: она посетила CMA Awards впервые за десять лет. Последний раз певица была на мероприятии в 2016 году, когда вручала награду Гарту Бруксу. Кроме того, в этом году артистка вернулась на сцену премии в качестве исполнительницы впервые с 2013 года.

Тейлор Свифт / © Associated Press

В этот вечер Тейлор также была номинирована в категории «Сингл года» за песню I Knew It, I Knew You, созданную для саундтрека к мультфильму «История игрушек 5».

Ранее, напомним, Тейлор Свифт в нежном платье с блестящим бантом появилась на гала-вечере.

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