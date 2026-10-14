В желтом платье Prada с открытой спиной: Синтия Эриво продемонстрировала татуировку на красной дорожке

Синтия Эриво / © Associated Press

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Синтия Эриво посетила премьеру фильма Prima Facie в рамках Лондонского кинофестиваля. На красной дорожке актриса продемонстрировала яркий образ.

Она появилась в желтом платье Prada, сшитом для нее на заказ, с черным бантом сзади на шее, переходящим в бретельки на плечах, и шлейфом.

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Синтия Эриво / © Associated Press

Особенно эффектно платье смотрелось сзади. Глубокие вырезы открывали татуировки Синтии, а две широкие желтые полосы спускались от черного банта на затылке до талии.

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Синтия Эриво / © Associated Press

Эриво дополнила наряд коричневыми кожаными туфлями с ремешками вокруг лодыжек, массивной платформой и очень высокими тонкими каблуками. На одном из фото помощница приподнимала подол платья, пока актриса шла по красной дорожке.

Синтия Эриво / © Associated Press

Аутфит Синтия дополнила длинными серьгами с темными каплевидными подвесками, множеством маленьких сережек и кафф, блестящими браслетами и кольцами. В носу у нее было украшение-септум.

Особое внимание привлекал ее маникюр: очень длинные заостренные ногти украшали разноцветные волнистые узоры и блестящий декор. В макияже актриса сделала акцент на глазах с помощью черной подводки и объемных ресниц, а губы подчеркнула коричневым оттенком с глянцевым блеском.

Синтия Эриво / © Associated Press

Напомним, Синтия Эриво в кружевном бюстгальтере и прозрачной юбке с аппликациями появилась в Париже.

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