В желтом платье с декольте до пупка: актриса, сыгравшая молодую королеву Елизавету II, впечатлила образом

38-летняя британская актриса Клэр Фой выбрала для выхода на красную дорожку церемонии SAG Awards, прошедшей прошлой ночью в Калифорнии очень яркий образ.

Клэр, широко известная благодаря роли королевы Елизаветы II в первых двух сезонах сериала "Корона", появилась перед камерами фотографов в желтом платье в пол от Prada, сшитом для нее специально на заказ.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Атласное платье с глубоким вырезом на декольте и прямым силуэтом Фой дополнила блестящей сумкой тоже от Prada, драгоценным колье на шее и аккуратными серьгами. Волосы актриса расчесала по боковому пробору и собрала в низкий пучок. А также сделала легкий макияж глаз и накрасила губы ярко-красной помадой. Также у Клэр был светлый маникюр на ногтях, а на пальце сверкало кольцо с бриллиантом.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Клэр выглядела великолепно и на дорожке была запечатлена с коллегами Сарой Полли и Руни Марой.

Клэр Фой с Сарой Полли и Руни Марой / Фото: Associated Press

Также на этой же церемонии нам запомнился образ модели Кары Делевинь. Она вышла к фотографам в комбинезоне в виде смокинга с трансформируемой юбкой от Carolina Herrera и с красными губами.

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