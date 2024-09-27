В желтом платье с драпировкой: Донателла Версаче посетила мероприятие Амаль и Джорджа Клуни

Модельер выглядела сногсшибательно. Это ее появление на мероприятии было не первым.
После роскошного показа Модного дома Versace коллекции весна-лето 2025, модельер Донателла Версаче отправилась в Нью-Йорк, чтобы посетить церемонию Clooney Foundation for Justice Albie. Мероприятие было организовано адвокатом по правам человека Амаль Клуни и ее мужем-кинозвездой Джорджем Клуни. Мероприятие прошло в публичной библиотеке.
69-летняя Донателла появилась в длинном платье от своего бренда. Оно было выполнено в нежном канареечном оттенке. Элегантный наряд из шифона подчеркивал ее фигуру. У платья были бретельки, много драпировок на лифе и юбке, а также небольшой шлейф.
Носила Версаче его в сочетании с золотыми украшениями, макияжем и красивой прической. Для фото она позировала еще с одной звездой - визажистом и основательницей популярной марки косметики Шарлоттой Тилбери.
Появляется на этом благотворительном мероприятии Донателла не впервые. В 2022 году она также блистала перед камерами, но была тогда в "металлическом" платье фиолетового отлива и с шифоновыми вставками.
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