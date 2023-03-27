В желтом платье с голубой вышивкой: Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте в Гамбурге

На концерте собирали средства на покупку дрона для наших защитников в Бахмуте.

Екатерина Бужинская приняла участие в благотворительном концерте "Украина – это мы", который прошел в Гамбурге. На мероприятии собрали 1200 евро, которые передали на покупку дрона для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которая находится в Бахмуте.

На концерте также выступили украинские артисты, ныне живущие в Гамбурге: Тома Балюк, Надежда Деде, Елена Попадюк, Татьяна Белюга, Сергей Роботько, гитарист-виртуоз Алексей Ревенко.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Мы вместе со зрителем и плакали и смеялись, молились и спасали свои души музыкой и искусством, которое нас всех объединило, поднимали боевой дух украинцев! Тысячи слов благодарности, положительных, искренних эмоций, которых так не хватает всем нам, кто знает, что такое война… Довльные зрители не хотели отпускать артистов. А одна героическая женщина с 5 детками специально приехала из города Дрездена (600 км), чтобы побывать на украинском мероприятии", — написала артистка.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В этот день Бужинская продемонстрировала красивый образ в желтом платье с голубой вышивкой. На шее у нее было гуцульская згарда. Прическа с локонами и нежный макияж завершил очаровательный аутфит Екатерины.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, на благотворительном концерте на Мальте Бужинская продемонстрировала лук в белом платье-вышиванке с голубыми орхидеями.

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