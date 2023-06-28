В желтом платье с множеством рюш: звезда сериала "Эмили в Париже" похвасталась образом от Versace

32-летняя актриса Эшли Парк, наиболее известная по роли Минди Чен в комедийном сериале Netflix "Эмили в Париже", посетила премьеру комедийного фильма "Веселая поездка", в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

На публике актриса появилась в ярко-желтом платье от бренда Versace из коллекции 2021 года, которое дополнила украшениями от Bvlgari. Платье звезды имело асимметричный подол, множество оборок на юбке, декольте-сердце и драпировки.

Ткань на юбке также была плиссированой, а бретельку-халтер украшали стразы.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

Вечерний образ Эшли завершали золотистые босоножки на каблуках и огромной платформе, а также яркий макияж.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

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