В желтом платье с обнаженным животом: Лорд выступила в Центральном парке в Нью-Йорке

В желтом платье с обнаженным животом: Лорд выступила в Центральном парке в Нью-Йорке

Концерт состоялся на свежем воздухе в важный для певицы день.

20 августа состоялся релиз нового альбома новозеландской певицы и автора песен Лорд, который получил название Solar Power. Альбом стал первой ее работой за последние четыре года и третьим альбомом в карьере. Записан он в стиле поп, психоделический фолк и инди-фолк.

В поддержку новой работы Лорд везде появлялась исключительно в желтых платьях, которые соответствовали названию альбома. Например, впервые в желтом наряде певица пришла на ночное ток-шоу на канале CBS "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". Тогда на ней было мини с вырезами.

Лорд / Getty Images

А вот 20 августа, в день релиза, знаменитость выступила на летнем концерте "Доброе утро, Америка" в Центральном парке. На Лорд было интересное платье, которое спереди на юбке и лифе собиралось на шнуровку, оголяя живот.

Лорд / Getty Images

Также в поддержку альбома Лорд выпустила несколько клипов на песни с альбома. Самым ярким роликом стал клип на заглавный трек Solar Power, и в нем она тоже появилась в желтом.

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