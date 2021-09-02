В желтом платье с огромным шлейфом: Бьянка Балти блистала на красной дорожке

На церемонии открытия 78-го Венецианского кинофестиваля присутствовала итальянская модель Бьянка Балти.
37-летняя модель, которая сейчас беременна третьим ребенком, посетила показ фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли.
Балти выбрала для своего выхода на дорожку объемное желтое платье с очень длинным шлейфом от Dolce&Gabbana Alta Moda. Кстати, несколькими днями ранее Бьянка присутствовала на показе новой коллекции бренда, который проходил также в Венеции.
Аутфит модели дополнял комплект украшений на груди и в ушах – массивное колье и серьги в виде больших крестов, волосы ее были распущены, а на лице был легкий макияж.
(листайте фото вправо)
На показ показ Dolce&Gabbana Балти надела золотое струящееся платье, которое скрывало интересное положении модели. На области талии наряд был декорирован поясом, также Бьянка надела золотое колье из камней и такие же серьги, а в руках держала золотой клатч.
Читайте также: В роскошном аутфите: 76-летняя Хелен Миррен на открытии Венецианского кинофестиваля