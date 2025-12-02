- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 1 мин
В желтом платье с пикантным декольте: Эшли Грем посетила светскую церемонию
Модель plus size и многодетная мать Эшли Грем посетила церемонию в Лондоне.
38-летняя знаменитость приехала на Fashion Awards 2025 — мероприятие, которое состоялось в знаменитом Королевском Альберт-холле.
Для выхода в свет Эшли, которая обожает блистать перед камерами, выбрала яркий лук. На ней было желтое платье с россыпью пайеток, силуэта «русалка», с оборкой на бедрах и с пикантным декольте, а спереди был высокий разрез. Грем дополнила образ лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, серьгами-висюльками из камней, сделала выразительный макияж глаз, а также подчеркнула губы карандашом и нюдовой помадой. Маникюр у Эшли был сделан в светлом оттенке.
Напомним, на этой же церемонии в Лондоне объявила о своей третьей беременности 43-летняя Сиенна Миллер.