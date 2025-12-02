В желтом платье с пикантным декольте: Эшли Грем посетила светскую церемонию

Эшли Грем / © Associated Press

38-летняя знаменитость приехала на Fashion Awards 2025 — мероприятие, которое состоялось в знаменитом Королевском Альберт-холле.

Для выхода в свет Эшли, которая обожает блистать перед камерами, выбрала яркий лук. На ней было желтое платье с россыпью пайеток, силуэта «русалка», с оборкой на бедрах и с пикантным декольте, а спереди был высокий разрез. Грем дополнила образ лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, серьгами-висюльками из камней, сделала выразительный макияж глаз, а также подчеркнула губы карандашом и нюдовой помадой. Маникюр у Эшли был сделан в светлом оттенке.

Напомним, на этой же церемонии в Лондоне объявила о своей третьей беременности 43-летняя Сиенна Миллер.