В желтом платье с принтом: миллионерша Ники Хилтон сама сходила за коктейлем

На прогулку она ходит с одной из самых дорогих и известных сумок в мире от бренда Hermes.

Младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - попала под прицел папарацци на улице в Нью-Йорке. Женщина вышла на прогулку по городу и купила себе фруктовый коктейль.

На Ники в тот день надела длинное желтое платье в принт и с открытыми плечами, которое носила в сочетании с бежевыми вьетнамками и желтой сумкой Birkin от Hermes.

Также она сделала макияж и уложила волосы в локоны. В руке Хилтон несла также телефон, в котором что-то читала.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Привлекло внимание и украшение светской львицы, ведь на шее у Ники была цепочка с именами троих ее детей: дочерей Тедди и Лили Грейс, а также сына Чейзена.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Напомним, что Хилтон замужем за финансистом Джеймсом Ротшильдом, членом семьи Ротшильдов и единственным сыном британского бизнесмена и миллионера Амшеля Ротшильда. Они поженились 10 июля 2015 года в Лондоне. Ники шла под венец в роскошном платье от Valentino, за которое она, как сообщалось, выложила кругленькую сумму в 80 тысяч долларов.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Читайте также:

Ники Хилтон в красивых платьях (19 фото)