В желтом платье с рюшами: Зои Салдана появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз

Мероприятие было посвящено одной из главных церемоний года.

Актриса Зои Салдана, сыгравшая в фильме "Эмилия Перес", появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз, которое было посвящено номинантам на премию "Золотой глобус".

Она выбрала для своего выхода в свет ярко-желтое платье от бренда Saint Laurent, у которого были длинные рукава, декольте и асимметричный подол. Главным украшение платья стали рюши. Носила наряд Зои в сочетании с широким плетеным поясом с пряжкой, а также черными капроновыми колготками и босоножками с ремешками.

Волосы Салдана уложила в легкие локоны, а губы накрасила красной помадой.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Также среди гостей этого мероприятия появилась актриса Памела Андерсон, которая уже традиционно была без макияжа и в винтажном платье от магазина The Kit Vintage. В этом же магазине недавно приобрела винтажное платье актриса Анджелина Джоли.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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