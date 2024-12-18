В желтом платье с рюшами: Зои Салдана появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз

Мероприятие было посвящено одной из главных церемоний года.
Актриса Зои Салдана, сыгравшая в фильме "Эмилия Перес", появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз, которое было посвящено номинантам на премию "Золотой глобус".
Она выбрала для своего выхода в свет ярко-желтое платье от бренда Saint Laurent, у которого были длинные рукава, декольте и асимметричный подол. Главным украшение платья стали рюши. Носила наряд Зои в сочетании с широким плетеным поясом с пряжкой, а также черными капроновыми колготками и босоножками с ремешками.
Волосы Салдана уложила в легкие локоны, а губы накрасила красной помадой.
Также среди гостей этого мероприятия появилась актриса Памела Андерсон, которая уже традиционно была без макияжа и в винтажном платье от магазина The Kit Vintage. В этом же магазине недавно приобрела винтажное платье актриса Анджелина Джоли.
Читайте также:
- Модный конфуз: две актрисы пришли в похожих платьях на светское мероприятие
- В платье цвета фисташки: Зои Салдана блистала перед камерами на престижной церемонии
- В костюме Saint Laurent и полосатой рубашке: стильная Зои Салдана пришла на вечернее ток-шоу